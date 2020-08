Stefanie Eyrisch und Florian Dreifus haben im Namen der CDU-Fraktion mit den jungen Leuten gesprochen, die den Skatepark im Strecktal erneuern wollen. Als Nächstes brauche man nun ein grobes Konzept, wie die neue Anlage aussehen soll.

„Mich haben die Motivation und das Engagement der über 30 Jugendlichen vor Ort nachhaltig beeindruckt. Man merkt, dass sie für dieses Projekt regelrecht brennen und etwas in Pirmasens verändern möchten“, teilt Eyrisch mit. Die CDU-Stadtratsfraktion habe den jungen Leuten Unterstützung für die nächsten Schritte zugesagt. Zunächst brauche man ein grobes Konzept, das dann dem Stadtrat vorgelegt werden kann, zudem könne es bei der Sponsorensuche verwendet werden. Etwaige Sponsoren könnten zum Beispiel komplette Elemente des Skateparks finanzieren oder Werbeflächen mieten, erklärt Dreifus. Man habe zudem einen Austausch mit den Verantwortlichen des Skateparks in Landau angeregt, um sich dort über Kosten, Instandhaltung oder auch Versicherungsfragen zu informieren. „Ferner bedarf es einer ersten groben Visualisierung der Ideen“, dafür eigne sich möglicherweise eine Projektarbeit mit einer der Pirmasenser Schulen, schlägt die CDU-Fraktion vor. Wie berichtet, will eine Gruppe junger Leute den veralteten und oft von Trinkern belagerten Skatepark im Strecktal sicherer und attraktiver machen.