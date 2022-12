Peter Martin ist neuer Koordinator der psychiatrischen Versorgung in der Region. Er folgt auf Bernhard Kaduk, der ausgeschieden ist.

Die Stelle der Psychiatriekoordination ist beim Sozialamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz verortet und der Koordinator ist für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken als gemeinsame psychiatrischen Versorgungsregion tätig. „Peter Martin kennt das Arbeitsfeld der Psychiatrie und der Eingliederungshilfe aus vorherigen beruflichen Tätigkeiten“, betonte Landrätin Susanne Ganster bei Martins Vorstellung.

Von 2007 bis 2017 leitete er das Caritas-Förderzentrum Vinzenz von Paul in Pirmasens, das teilstationäre und ambulante Hilfen sowie Beratungsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen vorhält. Den Aufbau der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung erlebte Martin in Zweibrücken und im Landkreis beim Gemeindepsychiatrischen Zentrum des Internationalen Bundes, bei dem er bis 2001 als Sozialpädagoge beschäftigt war und dort bereits seinen Zivildienst und das duale Studium absolviert hat. Zuletzt führte er die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Rafael in Altleiningen. Diese Erfahrungen seien für die neue Tätigkeit sehr hilfreich, so die Landrätin. Denn sie wiesen große fachliche Überschneidungen auf und die Hilfsangebote zwischen den Arbeitsfeldern der Psychiatrie und der Kinder- und Jugendhilfe müssten gut verzahnt werden.

Mit allen ins Gespräch kommen

Neben dem Einstieg in die Gremien- und Netzwerkarbeit steht das vertiefte Kennenlernen der Versorgungsregion im Vordergrund der ersten Arbeitswochen. „Ich möchte mit den Menschen, die in den Einrichtungen, Diensten und Beratungsstellen in unserer Region arbeiten, ins Gespräch gehen und ihre Sichtweisen und Bedarfe erfragen“, kündigt Peter Martin an. Außerdem sei es ihm wichtig, Erfahrungen und Einschätzungen der Betroffenen einzuholen. „Es liegt mir, Menschen zusammen zu bringen und gemeinsame Arbeiten zu moderieren“, stellt er fest. Gemeinschaftliche, kreative Erarbeitungen von Hilfen und Teilhabe-Möglichkeiten für die Menschen seien zutiefst sinnstiftend und motivierend.