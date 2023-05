Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir als Stadt haben uns seit vielen Jahren der Nachhaltigkeit verpflichtet, das gilt in besonderem Maße für unsere Bauprojekte“, sagt Bürgermeister Michael Maas. Er gab am Donnerstag mit Christian Glock, Professor für Massivbau an der Technischen Universität Kaiserslautern, den Startschuss für den Bau eines nachhaltig gefertigten Pavillons auf der Husterhöhe.

Entstehen wird der Pavillon im Park zwischen Hochschule und Marie-Curie-Straße in unmittelbarer Nähe zum dort angelegten Teich. Beim Bau werden ausschließlich