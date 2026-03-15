Seit 35 Jahren gibt es KP Steuerberater in Pirmasens. Anfang des Jahres wurde Thomas Hüther zum Partner ernannt. Warum besonders Erbschaften die Kanzlei beschäftigen.

Gegründet wurde das Steuerbüro am Exerzierplatz noch unter dem Namen Korz & Partner, der auch bis 2022 blieb. Dann folgte die Umwandlung in eine Partnerschaftsgesellschaft und seit 1. Januar ist der Zweibrücker Thomas Hüther als Partner mit dabei. Die Kanzlei firmiert unter KP Hüther & Schreiner Steuerberater PartG mbB in den Registern.

Der 44-Jährige arbeitet bereits seit 20 Jahren im Betrieb: Er begann als Steuerfachangestellter, qualifizierte sich zum Steuerfachwirt und legte über die Abendschule die Prüfung zum Steuerberater ab.

„Für die Mandanten hat sich nicht viel geändert“, betont der zweite Partner Markus Schreiner, der einen anderen Weg in der Berufsausbildung gewählt hatte. Der 53-jährige Clausener kam über das klassische Studium der Betriebswirtschaftslehre zum Beruf des Steuerberaters, arbeitete davor noch bei den Wirtschaftsprüfern von PricewaterhouseCoopers. Seit 2002 ist er bei Korz & Partner tätig.

Erbschaften: „Das wird noch zunehmen“

Das Büro von KP Steuerberater hat seit 1995 seinen Sitz in der Schillerstraße 2 – einer eher unscheinbaren, aber geschichtsträchtigen Adresse. Das Gebäude beherbergte einst die Druckerei des Komet-Verlags. Heute findet sich dort im Erdgeschoss die Firma Fliesen Göller und im restlichen Haus die Steuerkanzlei. In der Pirmasenser Niederlassung beschäftigt KP Steuerberater 25 Mitarbeiter; weitere zehn arbeiten in Waldfischbach-Burgalben und zwölf in Landau. Damit zählt das Unternehmen zu den größeren Steuerberatungskanzleien in der Region.

Das Aufgabenspektrum reicht laut Schreiner von klassischer Lohnabrechnung und Finanzbuchhaltung sowie Steuererklärungen aller Arten bis zur Wirtschaftsprüfung. Großen Raum nehme derzeit der Bereich Erbschafts- und Schenkungssteuer ein, schildert Hüther. „Dafür haben wir inzwischen eine eigene Abteilung“, sagt Schreiner. Seit 1997 arbeitet im Haus eine Erbschaftssteuerspezialistin. Es werde mehr vererbt, zudem würden die Verwandtschaftsgrade weiter gefasst – mit entsprechend geringeren Freibeträgen. „Die Leute machen sich mehr Gedanken, wie sie ihr Vermögen vererben oder es vorher verschenken können, ohne zu viel Steuern zahlen zu müssen“, erklärt Schreiner. „Das wird noch zunehmen“, prognostiziert Hüther und sein Kollege Schreiner ist sich sicher, dass mit der aktuellen Diskussion um eine Änderung des Erbschaftsrechts ein noch größerer Teil der Arbeit in der Kanzlei sich künftig um Erbschaften drehen könnte.

KI kann Aufgaben nicht adäquat übernehmen

Das Thema Digitalisierung ist bei KP Steuerberater schon etabliert. Von Datev erhielt die Kanzlei für 2025 das Label „Digitale Kanzlei“. „Wir arbeiten nur noch digital“, betont Hüther. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Buchführung habe sich jedoch nicht bewährt. Ein vor zwei Jahren gestarteter Test sei rasch an Grenzen gestoßen und eingestellt worden. „Der Mehraufwand für die Korrekturen war zu hoch“, sagt er. Die KI habe lediglich Buchungsvorschläge geliefert, die häufiges Eingreifen erforderten.

„Das System ist eigentlich nicht wirklich intelligent“, lautet sein Fazit. Das könnte sich ändern, wenn die E-Rechnung sich weiter durchsetzt. Hüther rechnet damit erst in einiger Zeit. „Dass die KI bei uns Arbeitsplätze wegrationalisiert – ich weiß nicht, ob wir da hinkommen“, sagt der Partner.

Stattdessen seien Mitarbeiter in den Bereichen Lohnabrechnungen weiterhin gesucht. KP Steuerberater habe keine größeren Probleme, Mitarbeiter zu finden. Die meisten Beschäftigten seien ehemalige Azubis aus dem eigenen Haus.