Fünf Jahre lag sie im Dornröschenschlaf, jetzt hat die 50 Jahre alte Rasthütte direkt an einem Wanderweg im Schmitshauser Wald einen neuen Pächter.

Die kürzlichen Brände in der Müllverbrennungsanlage (MVA) und bei Remondis in Pirmasens haben die Frage aufgeworfen, ob mit der Löschwasserversorgung dort alles in Ordnung ist.

Nachdem zum Jahreswechsel die letzten Mieter aus der ehemaligen Schuhfabrik Dorndorf ausgezogen sind, steht eines der größten Zweibrücker Gewerbeanwesen leer.

Schon wieder ist eine Seniorin einem Betrüger auf den Leim gegangen.

Die Pirmasenser Schuhgeschichte soll moderner aufgearbeitet werden. Dazu nutzt die Stadtverwaltung ein Landesprojekt und bekommt dazu Geld aus Mainz.

Die Zweibrücker CDU hat ihren Vorsitzenden Christian Gauf einstimmig wiedergewählt. Die Versammlung am Freitagabend dauerte drei Stunden, richtig politisch wurde es kaum, aber es gab eine besondere Ehrung.

Erinnert sich noch jemand an die Notstromaggregate aus Italien, die in Deutschland nicht benutzt werden dürfen? Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat sie jetzt umgerüstet. Billig war es nicht.

Beim Deutsch-Französischen Tag trafen vor über einem Jahr erstmals französische und deutsche Ortsbürgermeister in Walschbronn. Jetzt fand ein solches Treffen auf deutschem Boden statt.

Ein halbes Jahrhundert hat sich Peter Krug darum gekümmert, dass Zweibrücker Jugendliche an Orten der Trauer aus der Geschichte für die Zukunft lernen. Jetzt ist Schluss.

Die Windhofstraße in Battweiler wird vielleicht noch diesen Monat ausgebaut. Die Anwohner werden am Dienstagabend näher informiert.

Einige Projekte stehen in Dahn an. Sie betreffen das E-Werk, das Haus des Gastes und den Skatepark.

Eine komplett neue, stark verjüngte Vorstandschaft haben die Mitglieder des Pfälzerwaldvereins Leimen gewählt. Eine besondere Ehrung gab es für den ehemaligen Vorsitzenden.