„PS Exklusiv“: Die „Pirmasenser Rundschau“ startet im Jubiläumsjar ein neues Produkt – einen kostenlosen Newsletter für Pirmasens und die Südwestpfalz. Die Leiter der Lokalredaktion, Andreas Ganter und Andreas Danner, infomierten mal augenzwinkernd, mal ironisch oder knallhart kommentiert, aber immer exklusiv.

Im Städtischen Krankenhaus gibt es an den beiden Standorten Pirmasens und Rodalben ab Mittwoch ein Besuchsverbot. Es sollen jedoch Ausnahmen gemacht werden.

Im Nardini-Klinikum Zweibrücken und Landstuhl sorgt man sich um die Finanzen. Die Kosten explodieren, steigen im siebenstelligen Bereich. Die Existenz der Krankenhäuser sei aber nicht bedroht, versichern die verantwortlichen.

Früher Mode, bald italienisches Essen und Weine. In der Zweibrücker Straße eröffnet demnächst „Da Fabrizio“ in der ehemaligen Modegalerie Villa. Das Herzstück des Restaurant bringt Transparenz in die Gastronomie.

Die Stadt Zweibrücken muss mehr Einnahmen generieren und will deshalb die Vergnügungssteuer anheben. Das betrifft vor allem Spielhallen – und die haben nicht den besten Ruf.

Eindringlich haben Jean Luc und Colette Strauss Schülern in Waldfischbach-Burgalben von Jean Lucs Familie berichtet, die im Zweiten Weltkrieg verfolgt wurde – weil sie Juden waren. Für die Zehntklässler war es nicht die erste Begegnung mit der Geschichte der Juden in ihrem Dorf.

In unserer Serie „Mein Smartphone und ich“ berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Reichert über seine Lieblingsapps, was man auf dem jüngsten Foto in seiner Galerie sieht und welches der berühmteste Kontakt in seinem Telefonbuch ist.