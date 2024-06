Aus „Actic“ wird „Injoy Swim and Gym“. In dem Fitnessstudio bleibt das meiste beim Alten – mit Ausnahme des Lichtdesigns. Künftig soll es heimeliger werden. Darüber hinaus kündigt Studioleiterin Denise Argönül eine Waage an, die weiß, was Kursteilnehmer brauchen.

Das Fitnessstudio, das im Plub-Turm residiert, heißt nicht mehr „Actic“, sondern ist in „Injoy Swim and Gym“ umgewandelt worden. So ist es in jüngster Vergangenheit allen 23 „Actic“-Studios in Deutschland ergangen. Studioleiterin Denise Argönül erklärt: Der Firmensitz des Unternehmens sei nun in München, nicht wie bisher bei „Actic Fitness“ in Stockholm (Schweden). Die Ansprechpartner seien sprachlich und geografisch näher gerückt, das findet Argönül gut. Die Ansprechpartner in Pirmasens bleiben gleich: Wie zuvor seien neben ihr sechs Kursleiter im Studio beschäftigt.

Die Umgestaltung soll nach und nach erfolgen, erklärt die Studioleiterin. So könne ohne Unterbrechung weiter trainiert werden – und das bei gewohntem Programm: von Kraft- bis Konditionstraining über Zumba und Reha-Sport.

Neues Licht und umgestaltete Sitzecke

Das Lichtkonzept soll geändert werden, damit es im Studio gemütlicher und ansprechender wird. „Ich bin zuhause“, dieses Gefühl soll bei den Besuchern des Studios assoziiert werden, erklärt die Studioleiterin. Deswegen soll auch die Sitzecke komplett umgestaltet werden. „So kommt wieder neuer Schwung in das Studio“, hofft Argönül.

Obwohl das Studio vor sechs Jahren komplett renoviert wurde, müsse auch eine neue Brandschutzwand eingebaut werden. Damit soll der Zugang zum Schwimmbad hinter einer Mauer verborgen werden. Die Raumgestaltung war zu offen, hätten die Architekten erklärt. Der Zugang zum Treppenhaus müsse vom Studio abgetrennt sein. Als „riesigen Pluspunkt“ bezeichnet die Studioleiterin die Nutzung des städtischen Schwimmbads – nicht nur zu den Aqua-Kursen, von denen es vier pro Woche gibt.

Waage mit individuellem Scan

Eine Waage zur Körperanalyse soll es bald geben. „Das ist eine Marktneuheit“, erklärt Argönül. Diese analysiere nicht nur Körperfett und Muskelmasse. „Die Waage macht einen kompletten individuellen Scan. Deswegen weiß das Gerät auch, ob du einen guten oder schlechten Tag hast, und kann Tipps geben, welche Kurse besucht werden sollten.“

„Me Scan“ heißt das Angebot, für das es keinen Trainer brauche. Damit habe man eine Auswertung des eigenen Organismus über das ganze Jahr hinweg und könne auch genau sehen, wie sich der Körper durch das Training entwickelt – etwa wieviel Körperfett geschmolzen ist. Die Waage gebe auch Ernährungstipps und liefere Rezepte, erklärt die Studioleiterin.

Info

Nähere Informationen gibt es bei „Injoy Gym and Swim“, Denise Argönül, Lemberger Straße, Pirmasens, Telefon 06331 2862988.