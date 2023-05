Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Region verwurzelt und ein Spezialist für Kanäle: Der neue Tiefbauamtsleiter Jörg Metzger-Jung kommt aus Merzalben, war am Leibniz-Gymnasium und kennt sich mit Stadtentwässerungssystemen im größeren Maßstab als Pirmasens bestens aus.

Am 1. September hat Metzger-Jung seinen Schreibtisch im Tiefbauamt bezogen und ist voll des Lobes, was in Pirmasens schon alles an spannenden Projekten angestoßen worden sei. „Ich