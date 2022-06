Klaus Scheunig, bislang Pastoralreferent in der Pfarrei Heilig Kreuz im saarpfälzischen Gersheim, wird zum 1. August als Krankenhausseelsorger im städtischen Krankenhaus arbeiten. „Es ist für mich eine besondere Herausforderung, den mir dort anvertrauten Menschen, in besonderen Krisenzeiten des Lebens begegnen zu dürfen. Das Seelsorgeteam dort ist ökumenisch gut aufgestellt und das freut mich besonders. Gleichzeitig möchte ich auch, wie mein Vorgänger schon, für das Personal präsent sein“, informierte Scheurig auf der Homepage seiner Pfarrgemeinde. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Bad Dürkheim aufwuchs, ist seit 37 Jahren als Seelsorger in verschiedenen Pfarreien des Bistums Speyer eingesetzt, zuletzt war er neun Jahre in Gersheim. Neben seiner halben Stelle im Pirmasenser Krankenhaus wird Scheunig im Bistum weiterhin als Gemeindeberater und Coach arbeiten.