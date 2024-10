Was haben Kiefern und ein Mann namens Heinrich mit den Pirmasenser Ortsbezirken zu tun? Sie haben ihnen auf die eine oder andere Weise zu ihrem Namen verholfen. DIE RHEINPFALZ zeigt, welche Bedeutung sich hinter Namen wie Winzeln, Niedersimten und Gersbach verbirgt.

Noch in dieser Woche, spätestens in der kommenden, beginnt der Abriss der Gebäude der ehemaligen Ziegelei Weppler in Niederauerbach. Ein in dieser Woche aufgestellter Bauzaun kündigt das Kommende an.

Der Aufruf hat gewirkt. Der Schusterbrunnen-Verein hat die 3000 Euro zusammen, die für das Halloween-Spektakel in der Fußgängerzone nötig sind. Wer die Sponsoren sind und was die Besucher erwartet, lesen Sie hier.

Ausstellung ohne Verkauf, Online-Handel, Änderungsschneider und Schuster. Mit dem Ausbau will sich Via Outlets auch neue Möglichkeiten schaffen. Der Bebauungsplan „Fabrikverkaufszentrum Zweibrücken“ geht am Donnerstag in den Zef.

Wann der neue Jimmy-Blond-Film der Pirmasenser Krankenhaus-Mitarbeiter ins Kino kommt, ist noch offen. Aber die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren.

Über ein Jahr lang stand sie leer, jetzt wird in der großen Halle am Steitzhof gearbeitet. Zum ersten Mal hat Amazon nun Fotos aus dem Inneren zur Verfügung gestellt.

Vor dem Pirmasenser Jugendschöffengericht sollte sich ein Mann wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten. Allerdings platzte der Prozess mitten in der Verhandlung.

Der Mann, der ein Haus in Contwig niedergebrannt und später auch in Pirmasens gezündelt hat, bleibt für Jahre in der Psychiatrie in Klingenmünster.

Deutschland ist ein Land von Waldbesitzern: Rund zwei Millionen Menschen gehört hierzulande Wald. Diesen zu bewirtschaften, ist gerade in der Südwestpfalz schwierig. Warum das so ist und welche Unterstützung es gibt, erklären Michael Grünfelder, der Leiter des Forstamts Hinterweidenthal, und Privatwaldbetreuer Günter Beck.

Überrascht und verärgert waren Autofahrer, die am Dienstag über die Höhe von Hornbach nach Mittelbach fahren wollten: Die Straße war gesperrt – früher als angekündigt.

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland gibt es zu wenige Hausärzte. Eine schnelle Lösung wird es nicht geben. Und doch gingen die rund 150 Zuhörer einer Podiumsdiskussion von Bündnis90/Grüne nicht hoffnungslos nach Hause.