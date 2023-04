Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Corona-Krise beschert den Pirmasensern einen vietnamesischen Imbiss in der Fußgängerzone. Das frühere Ambiente-Restaurant wird nun von den Gastronomen Vitalij Fraind und Sascha Kapila betrieben, die bereits in dem Gebäudekomplex des Einkaufszentrums (EKZ) am Alten Markt mit dem Lokal „Level-Up“ zu finden sind.

Da die Gaststätte jedoch aktuell nicht öffnen darf, wollen sich Kapila und Fraind mit dem Imbiss eine Einkommensquelle für die Zeit des Lockdowns schaffen. Das Gastronomenduo