Die Pirmasens Praetorians haben einen neuen Headcoach. Jens Mollnau, zuletzt bei den Hildesheim Invadors tätig, löst beim American-Football-Team des FKP Patrick Niedenzu ab.

Mit Niedenzu waren die Prätorianer 2023 als Oberligameister in die Regionalliga aufgestiegen, wo 2024 dann nur ein Sieg gelang. „Patrick hat von sich aus aufgehört. Er wollte nach drei Jahren als Headcoach wieder mehr Zeit für die Familie haben“, sagte der Chef der Praetorians, Mario Kapila.

Vom Harz in die Pfalz

Mollnau ist seit knapp 20 Jahren Football-Trainer. Der 53-Jährige aus Goslar im Harz werde, so Kapila, ab Januar in Pirmasens wohnen und von hier aus via Homeoffice in seinem Hauptberuf arbeiten. Am Donnerstag wird Mollnau der Mannschaft vorgestellt. Sein Assistent wird Heiko Wilhelm sein.

Als neuer Quarterback und Offense Coordinator kommt laut Kapila der US-Amerikaner Lamar Hall von den Saarland Hurricanes.