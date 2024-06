„Ich hab’ Lampenfieber vor dem Schritt ins Licht“, trällerte einst Gitte Haenning. Ein ähnliches Kribbeln lässt wohl auch die Herzen der Mitglieder des Projektchors Sing flimmern, um im Kontext von Gittes Lied zu bleiben. Denn erstmals seit der Gründung tritt der Chor am 8. Juni in einem Open-Air-Konzert in Nünschweiler vor Publikum auf.

Das Projekt, initiiert im Jahr 2017 von der selbstständigen Musiklehrerin Katja Dietz aus Hengsberg, begann mit Gospels und entwickelte sich später in Richtung Pop und Moderne. Die Corona-Pandemie führte jedoch zu einer Unterbrechung von knapp zwei Jahren. Keine Proben, keine Veranstaltungen. Nun wird das Vorhaben um ein Open-Air-Konzert erweitert.

Beim Premierenauftritt präsentiert der Chor Lieder zur und über die Nacht in Englisch und Deutsch. Auf dem Programm stehen Hits wie „All Night Long“ von Lionel Richie, „Fernando“ von Abba, „Feiern im Regen“ von den Toten Hosen, „Perfect“ von Ed Sheeran und der Klassiker „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel. Auch Musicalsongs aus dem „König der Löwen“ und dem „Phantom der Oper“ werden zu hören sein. „Für jeden etwas“, fasst die Chorleiterin das Programm zusammen, das aus zwölf Liedbeiträgen besteht.

Ein Jahr geprobt

Übung macht bekanntlich den Meister und nach fast einem Jahr sind die Chormitglieder fit für diese Premiere. Ein Besuch bei einer Probe gab Einblicke in die Vorbereitungen. In der kleinen Hengsberger Kirche stehen an diesem Abend 20 Frauen und Männer vor ihren Stühlen und bewegen auf Kommando von Katja Dietz den Kopf links und rechts auf die Schulter, sie heben die Schultern hoch und schütteln die Arme aus.

Dann beginnen die Stimmübungen. Ähnlich wie in dem Film „Sister Act“, als das „La la la la“ in verschiedenen Tonlagen durch die gesamten Klosterräume schallte. „Auflockerungsübungen gehören zum Singen dazu“, erläutert Dietz. „Vor jeder Probe wollen wir uns erst mal von der Last des Tages befreien, die Muskeln im Körper lockermachen, dann kommt die Atmung und ein paar Stimmübungen hinterher. Wenn das alles stimmt, dann geht’s richtig los mit dem Singen.“ Kurz vor dem Auftritt geht es vor allem um den Feinschliff der Töne, sowie an Dynamik, Ausdruck und Tempowechsel zu arbeiten.

Sänger sind 30 bis 80 Jahre alt

Die Gemeinschaft ist mit 25 Sängern gut besetzt und stets offen für neue Mitglieder. So kommen die Teilnehmer für dieses Projekt unter anderem aus Hengsberg, Niedersimten, Nünschweiler, Höhmühlbach und vom nicht mehr existierenden Männerchor Pirmasens. Das Ensemble ist altersmäßig zwischen 30 und 80 Jahren gemischt und verfügt über drei Tenöre, fünf Bässe, neun Sopran- und acht Alt-Stimmen.

Die Planungen der Musiklehrerin sehen weitere Projekte vor, wozu jedermann, der Freude am Singen hat, eingeladen ist; unabhängig von seiner bisherigen Chorerfahrung. Bisher blieb stets ein fester Kern von Sängern erhalten, so dass neue Mitglieder sich leicht einfügen können. So war es Dietz möglich für das Nünschweiler Open Air durch Mund-zu-Mundpropaganda in den Chören, die sie leitet und einem Artikel im Gemeindebrief der protestantischen Kirchengemeinden Höheischweiler und Höhmühlbach, 35 Musikbegeisterte für das Nacht-Projekt zu gewinnen.

Neues Projekt: Kindermusical

Katja Dietz, die vier Erwachsenenchöre und einen Kinderchor leitet, hat eine langjährige musikalische Ausbildung. Sie studierte Musik und Englisch für Lehramt in Mannheim, wo sie auch ihr Diplom als Musiklehrerin in Elementarer Musikpädagogik (EMP) abschloss. Außerdem erwarb sie einen Bachelor und Master in Gesangspädagogik in Regensburg. „Singen ist meine Leidenschaft“, betont sie. Dies zeigt sich auch in ihrem neuesten Projekt: Ein Musical für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mit dem Titel „Drachenkämpfer. Vom Bauernjungen zum Königssohn“, das sie am Freitag in der Hengsberger Kirche startet. Es werden noch Mitwirkende gesucht, um die Rollen von Rittern, Geistern, Dorfbewohnern und einer Prinzessin zu besetzen. „Beim letzten Musiktheater mit Kindern hatte ich 25 Teilnehmer, diesmal dürfen es sogar noch mehr sein.“

Verbunden damit ist natürlich der Wunsch, dass die begleitenden Eltern so viel Spaß an der Musik haben, dass mit ihren Stimmen die heimischen Gesangvereine bereichern.

Konzert

Der Projektchor Sing lädt für Samstag, 8. Juni, zum Open-Air-Konzert auf das Gelände der evangelischen Kirche in Nünschweiler ein. Das Konzert beginnt zwischen 19.30 und 20 Uhr je nach Wetterlage. Der Eintritt ist frei.