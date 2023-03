Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens bekommt einen neuen Biergarten. Wann genau entscheidet das Bauamt. Investor Reiner Bär, der 350.000 Euro in das Projekt stecken will, wartet auf die Baugenehmigung für das Cateringhaus des Biergartens in der Zweibrücker Straße. Die Stadtverwaltung wartet hingegen auf einen geprüften Standsicherheitsnachweis.

Der Pirmasenser Reiner Bär und seine Firma im Winzler Viertel sind in ganz Deutschland für die Waffeln und Leckereien bekannt, die die Familie auf öffentlichen Festen verkauft.