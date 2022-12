Nach der Winterpause soll das Biosphärenhaus Ende März wieder öffnen. Raphael Wagenblatt und Daniel Schneider wollen mit ihrer Pirmasenser DaRa-Unternehmensgruppe, die in den Feldern IT, Marketing, Veranstaltung und Gastronomie tätig ist, die naturpädagogische Einrichtung von der Gemeinde Fischbach ab Januar pachten; ein Kauf wird angestrebt. Die Gemeinde will die defizitäre Einrichtung nicht mehr betreiben. Zunächst werde die Ausstellung erweitert und das Bistro zu einem Restaurant umgebaut, kündigte Wagenblatt am Mittwoch an. Auch ein Biergarten sei geplant. Langfristig soll das Übernachtungsangebot ausgebaut werden. Der naturpädagogische Schwerpunkt soll erhalten, aber um weitere Angebote ergänzt werden.