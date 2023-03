Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem traditionellen X-Mas-Jam und drei bunt zusammengewürfelten Session-Bands feierten die Musikfreunde Pirmasens am Donnerstag die Wiederauferstehung des Musikclubs Z1. Ausverkauftes Haus am neuen Standort in der Landauer Straße.

Von den angekündigten Musikern mussten Schlagzeuger Christoph Sommer und Saxofonist Uwe Bayerle krankheitsbedingt passen. Somit trommelte Chris Geenen bei den Bands eins und drei quasi ein Mammut-Programm.