Mit einer neuen Stele macht die Stadt auf den Drehstein in der Bahnhofstraße aufmerksam: Städtische Mitarbeiter in Orange enthüllten unter den Augen neugieriger Passanten am Donnerstagmorgen die Infotafel und verschlossen auch sauber das umliegende Pflaster. Das vorherige Schild, das bereits die Funktionsweise des großen Steins erklärt hatte, „war von einem Verkehrsteilnehmer beschädigt worden“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Der 2019 aufgestellte Granitstein und die zugehörige Stele weisen aufs Dynamikum hin, das bekanntermaßen als Mitmachmuseum naturwissenschaftliche Phänomene erlebbar machen will. Der Stein in der Bahnhofstraße lädt zum Experimentieren mit Masse und Fliehkraft ein: Er lässt sich mit großem Kraftaufwand schnell in Bewegung setzen − oder aber mit dem Druck des kleinen Fingers, was aber deutlich länger dauert.