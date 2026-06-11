Die Mitgliederversammlung des CDU- Gemeindeverbandes hat am Montag Sabine Dauenhauer (Rodalben) und Johannes Seibel (Clausen) an die Spitze des Gremiums gewählt.

Die Versammlung im Sportheim des FC 06 mit 38 stimmberechtigten Mitgliedern verlief geräuschlos. In gerade einmal einer Stunde waren die Wahlen absolviert, und der Landtagsabgeordnete Christof Reichert hatte grundsätzliche Ziele des CDU- Landespolitik in einem Kurzvortrag dargestellt. Als Versammlungsleiter führte der CDU-Kreisvorsitzende Philipp Andreas ( Hilst), neuerdings tätig in Diensten der Landesregierung.

Vor den Wahlen hatte sich die bisherige Vorsitzende Ulrike Kästner ( Münchweiler) aus ihrem Amt verabschiedet. Sie begründete diesen Schritt damit, „mehr Zeit für die Gemeinde zu gewinnen“. Dabei mahnte sie zu „Geschlossenheit nach innen“, die für sie „die Grundlage für konstruktive Arbeit“ bildet.

Diese Geschlossenheit demonstrierte die Versammlung schon bei den Wahlen. Gegenkandidaten gab es bei keinem Wahlvorgang, vereinzelte Gegenstimmen bei der Auszählung der Stimmzettel blieben die Ausnahme. So gelangte Sabine Dauenhauer, bisher Schatzmeisterin im Gemeindeverband, bei zwei Gegenstimmen in ihr neues Amt. Johannes Seibel, Mitglied im Kreisverband und zweiter Beigeordneter der Ortsgemeinde Clausen, bekam alle abgegebenen gültigen Stimmen (36). Michael Schneider wurde zum Schatzmeister und Alexander Schneider zum Schriftführer gewählt. Gewählt wurden auch zehn Beisitzer, die auffälligerweise allesamt aus dem Ortsverband Rodalben stammen.

Als Mutmacher für einen erfolgreichen Politikwechsel im Land präsentierte sich der Abgeordnete Christof Reichert, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses in Mainz. Bessere Zeiten könne es bei den Kommunen geben, so der Abgeordnete. Die vielen Förderprogramm sollen „durchforstet“ und wirkungsvoller als „allgemeine Zuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet werden“. Ziel sei es, für die Kommunen wieder Gestaltungsfreiheit zu schaffen.