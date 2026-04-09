Die Sportfreunde Bundenthal und der FC Fischbach wollen in der kommenden Saison eine Fußball-Spielgemeinschaft bilden. Die Vorstände beider Vereine wollen am Freitagabend in zeitgleichen Mitgliederversammlungen über die Pläne informieren. Details der Spielgemeinschaft wollte weder Bundenthals Vorsitzender Albert Burkhart-Muck noch Fischbachs Vorsitzender Markus Schlick vorab bekanntgeben.

Die geografisch rund 13 Kilometer und sportlich aktuell drei Spielklassen voneinander entfernten Sportvereine haben beide mit Personalmangel zu kämpfen. Fischbach spielt in der B-Klasse Ost aktuell gegen den Abstieg und liegt mit 16 Punkten auf dem viertletzten Platz. Die Bundenthaler haben vor einigen Monaten ihren Rückzug aus der Landesliga und einen Neuanfang in der C-Klasse Ost angekündigt. Ob es dabei bleibt, wird der Freitagabend zeigen.