Am 9. Juni sind Europawahlen. Aber abseits der großen und oft fernen Politik spielt Europa gerade für eine Grenzregion wie die Südwestpfalz eine wichtige Rolle. In einer neuen Serie wollen wir unsere Nachbarn in den Blick nehmen, Vergleiche zwischen Deutschland und Frankreich ziehen und Hintergründe zu grenzüberschreitenden Themen liefern.

Von Pirmasens nach Bitsch sind es gerade einmal 30 Kilometer, also nicht viel weiter als bis nach Zweibrücken. Aber wie oft fahren wir in die französische Nachbarstadt? Was wissen wir eigentlich über die Menschen, die dort in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wohnen? Warum lernen deutsche Schüler kaum noch Französisch und französische Schüler kaum noch Deutsch? Wie steht es um die vielbeschworenen Partnerschaften zwischen Orten diesseits und jenseits der Grenze? Welche Produkte sind in der Südwestpfalz günstiger, und wo kann man in Lothringen oder im Elsass ein Schnäppchen machen? Welche Ausflugsziele liegen zwar direkt vor unserer Haustür, aber wir kennen sie kaum, weil sie auf der anderen Seite der Grenze liegen?

Wer sich nur einen Moment Zeit nimmt, um über Deutschland und Frankreich nachzudenken, merkt, dass es gerade in der Südwestpfalz so viele Anknüpfungspunkte gibt oder besser gesagt geben könnte, wenn man es denn nur wüsste. Die RHEINPFALZ sieht sich dem europäischen Gedanken im Allgemeinen, aber gerade auch der deutsch-französischen Freundschaft im Speziellen verpflichtet. Seit langem gibt es daher in der Wochenendbeilage einen Schwerpunkt, der sich den französischen Nachbarn widmet. Die Pirmasenser Lokalausgabe wird diese Berichterstattung ergänzen. Wir wollen künftig alle zwei Wochen, immer donnerstags, über unsere französischen Nachbarn berichten.

Gastronomische Geheimtipps

Die Lokalredaktion hat sich zum Ziel gesetzt, unseren Leserinnen und Lesern nicht nur Ausflugstipps zu liefern, sondern auch den ein oder anderen Geheimtipp im gastronomischen Bereich zu präsentieren. Außerdem wollen wir Menschen vorstellen, die diesseits und jenseits der Grenze leben und arbeiten. Auch kritische Aspekte werden wir beleuchten, etwa die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Behörden und Sicherheitskräften.

Sollten Sie liebe Leserinnen und Leser ein deutsch-französisches Thema haben, das Ihnen besonders am Herzen liegt oder bei dem Sie auf ein gründliche Recherche setzen, lassen Sie es uns wissen. Schreiben Sie uns am einfachsten eine Mail an redpir@rheinpfalz.de.

Die neue Serie, die heute beginnt, trägt übrigens den Titel „Driwwe und hiwwe“. Was typisch „driwwe“ ist und was eher typisch für „hiwwe“ ist, dürfte wahrscheinlich oft eine Frage der Perspektive sein.

Zum Autor

Andreas Ganter leitet die Pirmasenser Lokalredaktion der RHEINPFALZ und fühlt sich „driwwe unn hiwwe“ wohl.