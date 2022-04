Durch ein großes Display und einen integrierten Scanner gehen Überweisungen künftig leichter von der Hand. Die neuen Geräte sollen noch weitere Funktionen übernehmen.

Als eine der ersten Sparkassen in ganz Deutschland führt die Sparkasse Südwestpfalz nach eigenen Angaben im Zuge eines Pilotprojekts neue Selbstbedienungsterminals ein. „Sie sehen vielleicht unscheinbar aus, aber es handelt sich dabei um eine ganz neue Gerätegeneration“, stellt Sparkassen-Vorstand Peter Kuntz einen der Automaten in der Hauptgeschäftsstelle in der Bahnhofstraße in Pirmasens vor.

Der größte Unterschied zu den bisherigen Selbstbedienungsterminals ist der integrierte Scanner. Dank diesem können Überweisungen oder Rechnungen eingelesen werden, alle Angaben wie Kontonummer oder Empfänger werden automatisch in einer Überweisungsmaske übernommen. Eine weitere Änderung ist das größere Display, das dafür sorgen soll, dass insbesondere die ältere Kundschaft gut mit dem Gerät zurecht kommt.

Digitaler Briefkasten geplant

Die neuen Terminals sind laut Vorstand zudem nicht nur komfortabler und schneller zu bedienen, sondern sollen künftig als „Multifunktionsterminal“ noch weitere Leistungen abdecken. Aktuell können über die Geräte Überweisungen getätigt und Rechnungen gezahlt, sowie Kontoauszüge abgeholt werden. Künftig ist zudem die Umsetzung eines digitalen Briefkastens geplant. Über diesen soll es Sparkassen-Kunden möglich sein, sämtliche Dokumente am Selbstbedienungsterminal zu digitalisieren und direkt an die Sparkasse zu übermitteln.

Bisher sind die Terminals nur an einigen ausgewählten Filialen verfügbar. Nach Abschluss der Pilotphase, die bis August diesen Jahres geplant ist, sollen sukzessive alle 53 Geräte durch die neuen Terminals ersetzt werden. Die Sparkasse plant, für diesen Austausch voraussichtlich 450.000 Euro zu investieren.