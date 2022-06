Für Radfahrer brechen in Pirmasens neue Zeiten an. Die Stadtverwaltung wird an drei Stellen die ersten Radabstellanlagen installieren. 16 Fahrräder können dann am Rathaus, Ordnungsamt und Rheinberger sicher abgestellt werden.

Für die Standorte an der Verwaltung gibt es sogar ganz besondere Anlagen. Am Rathaus und am Rheinberger sind bereits Fahrradständer vorhanden. Der Ständer am Rathaus stammt jedoch noch aus einer Zeit, da Verkehrsplaner dachten, es reiche, das Vorderrad in eine Klemme zu stecken und die Sache wäre erledigt. Jetzt sollen fünf abschließbare Fahrradboxen hinter dem Rathaus installiert werden, wie der städtische Verkehrsplaner Michael Noll ankündigt. Die Räder sind dann ganz sicher und können in der Box sogar noch aufgeladen werden, falls es sich um Pedelecs handelt. Die gleiche Anlage kommt am Ordnungsamt in der Adam-Müller-Straße zum Einsatz. Für den Rheinberger soll ergänzend zu den Radständern in der Roland-Betsch-Straße, die nur ungern von Radlern genutzt werden, eine überdachte Anlage in den Hof kommen. Noll räumt ein, dass es in Pirmasens nur sehr wenige richtig gute Radständer gebe. Die Qualität lasse oft zu wünschen übrig. Im Bereich der Fußgängerzone fehlen Radständer komplett. Mit den drei jetzt geplanten Anlagen soll nicht Schluss sein. Schrittweise sollen weitere folgen.

Die drei Radabstellanlagen kosten zusammen 41.000 Euro. Der Landesbetrieb Mobilität will die Anlagen mit 17.000 Euro aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ fördern. Mit dem Bau soll umgehend begonnen werden. Offen ist derzeit noch, wie Radfahrer an einen Schlüssel für die Abstellboxen kommen und was das Laden des Pedelecs kosten soll.