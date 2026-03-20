Soll sich schon ein junger Mensch bei Hüftproblemen eine Prothese einsetzen lassen? Werden Hochbetagte nicht mehr ordentlich operiert? Am Arzttelefon gab es Antworten.

Hüftgelenk-Arthrose ist in Deutschland sehr häufig, vor allem bei Menschen im fortgeschrittenen Alter, und kann durchaus als Volkskrankheit bezeichnet werden. Die Möglichkeit, Dejan Ramusovic, Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie des Städtischen Krankenhauses Pirmasens, eine Stunde lang Fragen zu Hüftproblemen und -prothesen zu stellen, nutzten am Mittwoch viele Leser beim Arzttelefon.

„Bei der Hüftgelenk-Arthrose verschleißt der Gelenkknorpel im Hüftgelenk, der Gelenkspalt wird enger, Knochen reiben aufeinander und es kommt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen“, beschreibt Ramusovic das Problemfeld. Vor dem Einsatz einer Prothese sollten alle sinnvollen konservativen, also nicht operativen, Möglichkeiten ausgeschöpft werden, sagt der Oberarzt, doch bei großen und ständigen Schmerzen durch ein defektes Hüftgelenk rät der Spezialist zum Ersatz durch ein künstliches Gelenk. Aktuelle Operationstechniken schonten Muskeln, Gefäße und Nerven, so der Chirurg. Das bedeute auch eine schnelle Rehabilitation, „das neue Gelenk ist gleich belastbar“.

Qualitätsprothesen werden eingebaut

Die Fragen zu Problemen mit dem Hüftgelenk an den Chirurgen deckten ein sehr breites Spektrum ab. Ein 84-Jähriger äußerte die Bedenken, dass man aufgrund seines Alters bei der Operation nicht alles tue, was möglich sei. Ramusovic versicherte, dass das absolut nicht der Fall sei. „Wir bauen bei jeder Prothese Qualitätsprodukte aus Deutschland oder der Schweiz ein.“ In Deutschland gebe es keine Altersgrenze hinsichtlich der Behandlung. Ziel einer Operation sei immer, die Lebensqualität des Patienten zu erhalten beziehungsweise zu erhöhen. Im gemeinsamen Gespräch werde erläutert, wie der Patient von einer Prothese profitiere.

Ein passionierter Jogger, 44 Jahre alt, klagte über zunehmende Schmerzen im Gelenk, hatte aber Bedenken, dass eine Hüftprothese nicht lange halte. Jüngere Patienten haben statistisch ein höheres Risiko, dass eine Hüftprothese, die ja nur eine begrenzte Haltbarkeit hat, im Lauf des Lebens ersetzt werden muss. Allerdings hätten moderne Materialien das klassische „Verschleißproblem“ deutlich reduziert, erklärte Ramusovic. Echte Abriebschäden in den ersten Jahren seien eher selten, so der Oberarzt. Und für die Prothese spreche, den Verlust von Lebensqualität in Alltag und Freizeit zu vermeiden. Zudem sei der Wechsel einer Hüftprothese in jüngeren Jahren weniger problematisch.

Zweite Seite erst nach guter Erholung

Er sei sehr zufrieden mit seiner Hüftprothese, die bei ihm im Herbst vergangenen Jahres eingebaut wurde, sagte ein 78-jähriger Mann am Telefon. Doch nun mache auch das andere Hüftgelenk zunehmend Probleme. Man sollte sich gut von der ersten Operation erholen, so die Empfehlung des Chirurgen. In der Regel könne nach rund sechs bis neun Monaten ein weiterer chirurgischer Eingriff erfolgen.

Auch speziellere Fragen diskutierte der Oberarzt mit Anrufern. Ein 56-Jähriger hatte, nach dem Einbau einer Hüftprothese, vor einer professionellen Zahnreinigung eine Antibiose bekommen, eine medikamentöse Behandlung mit Antibiotika, die Mikroorganismen wie beispielsweise Bakterien oder Pilze zerstört. „Das war vollkommen korrekt“, so der Mediziner. Denn nach der Implantation der Prothese sollte bei allen, auch ganz kleinen, Eingriffen in den menschlichen Körper das Kunstgelenk geschützt werden.

Montags ist immer Sprechstunde

Rücken- und Hüftschmerzen machen vielen Menschen zu schaffen. Ein Weg, der Ursache dieser Schmerzen auf die Spur zu kommen, ist die Sprechstunde von Dejan Ramusovic, immer montags im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Chirurgie im Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Am besten ist, telefonisch einen Termin zu vereinbaren, Rufnummer 06331 7141904. Unbedingt an die Versicherungskarte denken. Eine Überweisung vom Hausarzt sei nicht notwendig.

Info

Beim nächsten Arzttelefon am 15. April wird Martin Hartmann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin im Städtischen Krankenhaus, Fragen zu arteriellen Verschlusskrankheiten und zur Gefäßchirurgie beantworten.

