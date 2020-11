Seit Wochen läuft der Abriss der ehemaligen Kaufhalle in Pirmasens. Auf dem Areal in der zentralen Innenstadt soll ein Fachmarktzentrum namens „Schuhstadt“ entstehen. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird das Vorhaben aber nicht wie geplant umgesetzt werden. Am Montag soll der Stadtrat über ein neues Konzept informiert werden. Dabei sollen die Projektentwickler auch verraten, wie sie ihre neuen Pläne finanzieren wollen. Im Frühjahr wurde die Eröffnung des Projekts bereits um ein Jahr verschoben.

Warum das Fachmarktzentrum „Schuhstadt“ wohl nicht so kommen wird wie geplant, erfahren Sie hier.