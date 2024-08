Neue Wege hat die Stadt bei der Erneuerung der Pflastersteine am Busbahnhof beschritten. 27 Jahre lang hat die Fläche bei der Fußgängerampel unter den extremen Belastungen des Busverkehrs gelitten, nun soll die Kombination von innovativem Material und cleverer Verlegetechnik für hohe Beständigkeit in vielerlei Hinsicht sorgen. „Locker 30 Jahre“ solle das neue Pflaster halten, versprach Bürgermeister Michael Maas. Er informierte am Donnerstag über den Abschluss des 65.000 Euro teuren Projektes am Exerzierplatz rechtzeitig vor Schulbeginn – dank des guten Bauwetters sogar zwei Tage früher als geplant.

Das rote Pflaster auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern musste erneuert werden, weil das Gewicht der 15 Tonnen schweren Busse, Beschleunigungs- und vor allem Scherkräfte dem Steinverbund enorm zugesetzt hatten. Immer wieder drückte sich Wasser aus den Fugen heraus, und auch die Kehrmaschinen trugen ihren Teil zu den Schäden bei, weil sie das Fugenmaterial heraus bürsteten und absaugten. Nun wurden 3622 Steine verbaut, sogenanntes EPDM-Pflaster. Eine Fugenabdichtung ersetzt das übliche Füllmaterial, nachdem sich der Breitenweg in Winzeln im Verlauf der Umleitungsstrecke nach Gersbach als Pilotprojekt bewährt hatte. Die rund 150 Quadratmeter große Fläche am Exerzierplatz, mit deren Fertigstellung auch die zwischenzeitliche Verlegung der Bushaltestellen hinfällig ist, soll dank der neuen Technik langlebig sein und „locker 30 Jahre“ halten, versprach Maas.