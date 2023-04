In der Bitscher Straße beim Wasgaumarkt hat die Deutsche Post eine DHL-Packstation in Betrieb genommen. Mit ihren 82 Fächern ermöglicht sie den Paketempfang und Versand rund um die Uhr.

„Unsere Packstationen stehen deutschlandweit für Versand und Abholung von DHL-Sendungen zur Verfügung. Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen. Und zwar sowohl für die Menschen in der Stadt als auch auf dem Land. Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten“, sagt Peter Mayer, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post.

Über 11.000 Packstationen mit einer Million Fächern gibt es bundesweit. DHL hat den Packstationsservice 2003 im deutschen Markt eingeführt. Mittlerweile nutzen über 19 Millionen registrierte Kunden den Service. Eine Anmeldung für den kostenlosen Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Postkunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das Paket bündelt.rhp