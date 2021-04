Seit April führt Sabrina Noll die Frauenarztpraxis in der Kronenstraße, in der sie seit 2011 tätig ist, allein. Ihr langjähriger Partner, Martin Holländer, zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden. Mit der Ultraschalldiagnostik will Noll das Spektrum der Praxis verändern.

„Ich bin ein Teamplayer. Am Anfang musste ich schlucken, als mir Martin Holländer seine Pläne offenbart hat“, erzählt die Gynäkologin. 2013 hat sie nach reiflicher Überlegung den halben Kassensitz dort übernommen. Zuvor war Noll Gynäkologin im Universitätsklinikum in Homburg. „Ich war gerne Klinikärztin“, sagt sie. Deshalb habe sie zuerst mit einer Teilzeitstelle in das Praxisleben hinein geschnuppert. Nach und nach reifte ihre Entscheidung. Die Patienten, das tolle Team und das breite Spektrum der Praxis hätten sie letztendlich überzeugt, ganz in die Praxis einzusteigen, sagt sie. Mit dem erfahrenen Kollegen Holländer an ihrer Seite arbeitete sie dort nun fast zehn Jahre.

Ein eingespieltes und loyales Team

Sabrina Noll wohnt mit ihrer Familie in Zweibrücken, ihre beiden Kinder gehen in Pirmasens zur Schule. „So sind wir inzwischen sehr in der Stadt verwurzelt“, meint sie. Ihren Wohnsitz ändern werde sie dennoch auch in Zukunft nicht. „Ich glaube, der Abstand tut sowohl mir als auch meinen Patienten gut“, meint die 42-Jährige schmunzelnd.

Ihr eingespieltes und loyales Team und die netten Patienten seien es letztendlich auch gewesen, die ihr die Entscheidung für eine Praxisübernahme dann doch leicht gemacht hätten, weiß Noll. Durch die Unterstützung einer jungen Kollegin, die für wenige Stunden in der Praxis mitarbeitet, ist sie zudem nicht ganz alleine mit ihren vielfältigen Aufgaben.

Mit dem Ausscheiden Holländers wird sich das Spektrum der Praxis verändern. Lag sein Augenmerk auf der Tumortherapie, setzt Noll andere gynäkologische Schwerpunkte. Dazu gehört neben insbesondere die Ultraschalldiagnostik. „Dafür habe ich viel investiert und neue, sehr hochwertige Geräte angeschafft und so werde ich dem neuen Feld einen großen Raum einräumen“, erklärt sie.

Praxis wird nach und nach renoviert

Für die Tumorpatienten wird sie neben den schulmedizinischen auch komplementärmedizinische Behandlungen anbieten. „Gerade bei der Tumortherapie können diese beispielsweise für eine bessere Verträglichkeit bei Chemotherapien sorgen“, weiß die Ärztin. Wichtig sei ihr aber immer die wissenschaftliche fundierte Grundlage der Ansätze.

Die veränderte fachliche Ausrichtung wird sich zukünftig auch in den Räumen widerspiegeln. Nach und nach wird Noll die Praxis renovieren und nach ihren Vorstellungen umgestalten. Der Ultraschalldiagnostik und der Akupunktur wird sie neue Räume widmen und ein Zimmer einrichten, in dem ruhige Gespräche in angenehmer Atmosphäre möglich sind. „Dazu haben wir jetzt den Platz, den wir gerne nutzen“, sagt Sabrina Noll und ergänzt: „Ich freue mich, auf das was nun kommt!“