Die Stadtwerke setzen ihre Arbeiten in der Pirmasenser Pfarrgasse fort und beginnen mit den Bauarbeiten in der Neugasse. Dort werden, wie berichtet, Gas- und Wasserleitungen erneuert. Ab Donnerstag 3. September, gilt daher ein Halteverbot in der Neugasse zwischen Hausnummer 6 und der Einmündung Kreuzgasse. Zusätzlich wird die Neugasse von der Winzler Straße her kommend bis zur Hausnummer 6 für rund drei Wochen voll gesperrt, wobei die Sperrung morgens und abends für die Anlieger aufgehoben wird. Anfang August hatten die Stadtwerke mitgeteilt, dass die Arbeiten in der Pfarrgasse wegen Bodenuntersuchungen ruhen müssen. Der dortige Aushub ist offenbar kontaminiert. Womit, sei noch nicht klar. Der Aushub werde nun aber verladen und entsorgt.