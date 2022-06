Wie so vieles während Corona lag auch die Feierstunde für die scheidende Leiterin der Regionalverwaltung Pirmasens des Bistums Speyer erst einmal auf Eis. Jetzt wurde sie samt eines Gottesdienstes nachgeholt, die Nachfolgerin ist längst schon im Amt.

Jutta Knerr, Leiterin der Regionalverwaltung Pirmasens des Bistums Speyer, geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin wird Eva Jekal, die bereits seit 1. Dezember die Leitung der Regionalverwaltung übernommen hat.

Mit einem Gottesdienst begann die Feierstunde zur Verabschiedung Knerrs, die seit 2015 Leiterin der Regionalverwaltung war. In seiner Laudatio würdigte Joachim Vatter, Leiter der Abteilung Regionalverwaltungen und Kindertagesstätten, das „hohe persönliche Engagement“ von Knerr, die bereits seit 1. Dezember in der passiven Phase der Altersteilzeit ist. Ihr Abschied wurde pandemiebedingt aber erst jetzt gefeiert.

Knerr war nach ihrer Ausbildung bei der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zur Diplom-Verwaltungswirtin von 1982 bis 1985 als Verwaltungsinspektorin bei der damaligen Verbandsgemeinde Otterbach tätig. Anschließend widmete sie sich der Familie und erzog drei Kinder. 2001 begann Knerr ihre Tätigkeit in der Diözese Speyer als Pfarrverbandsgeschäftsführerin in der Geschäftsstelle in Zweibrücken. Dort habe Sie laut Vatter die Arbeit in der Geschäftsstelle weiter umgestaltet hin zu einem Dienstleister für die Pfarreien, auch die Kindertagesstätten seien ihr ein „Herzensanliegen“ gewesen, bei dem sie sich sehr engagiert eingebracht habe.

Ansprechpartnerin und Unterstützerin

Im Januar 2015 wurde Knerr Leiterin der neu errichteten Regionalverwaltung des Bistums in Pirmasens – das sei eine große Umstellung und Herausforderung gewesen, die sie aber angenommen habe. Auch für die Pfarrer, die Pfarrbüros und die Verwaltungsräte sei Knerr immer Ansprechpartnerin und Unterstützerin der jeweiligen Interessen gewesen.

Dekan Johannes Pioth dankte Knerr für die gute Unterstützung der Pfarreien, Kanzleidirektor Wolfgang Jochim überreichte die Dankurkunde. Auch ihre Nachfolgerin Eva Jekal bestätigte, dass Knerr große Fußspuren hinterlassen habe und unterstrich, dass sie und das ganze Team der Regionalverwaltung weiter den Pfarreien gute Dienstleister sein wollen.