Die CDU, die FWG und die Grünen werden im Kreistag Südwestpfalz ab sofort zusammenarbeiten. Am Freitagnachmittag unterzeichneten die Fraktionsvorsitzenden die entsprechende Koalitionsvereinbarung. Sobald wie möglich soll der Kreisvorstand umgebildet werden. Das Amt des hauptamtlichen ersten Beigeordneten, das SPD-Mann Peter Spitzer noch bis Ende September inne hat, soll es nicht mehr geben. Stattdessen soll es drei ehrenamtliche Beigeordnete geben. Zwei davon, die von FWG und Grünen gestellt werden, erhalten eigene Geschäftsbereiche. Die CDU hatte die große Koalition mit der SPD, die seit 34 Jahren existierte, überraschend verlassen. Der CDU-Kreis- und Fraktionsvorsitzende Christof Reichert sagte, dass die Zusammenarbeit zuletzt nicht mehr funktioniert habe und die Koalition nicht mehr geschlossen gewesen sein. Der Wunsch, einen anderen Koalitionspartner zu suchen, sei „aus der Mitte der CDU-Fraktion“ an die Fraktionsspitze herangetragen worden. Die neue Koalition kommt auf 23 der 42 Kreistagssitze, 14 Mandate hat die CDU, fünf die FWG und vier die Grünen. Die drei Fraktionen haben außerdem vereinbart, dass die Koalition über die Kommunalwahl 2024 hinaus bestehen soll. Die Namen der künftigen Beigeordneten wurden am Freitag nicht genannt. Von den beiden CDU-Beigeordneten Josef Bauer (Thaleischweiler-Fröschen) und Martina Wagner (Kleinsteinhausen), die zunächst zurücktreten werden, wird einer zum ersten Beigeordneten aufsteigen.

