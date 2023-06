Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zusammenarbeit mit der HTW des Saarlandes bei der Ausbildung von Hebammen trage erste Früchte, berichtet Gabriele Kuntz, Geschäftsführerin des Hebammenhauses. Ziel ist die Sicherung des Nachwuchses. Denn der wird dringend gebraucht.

2021 lernten drei angehende Hebammen die Praxis ihres Berufs am Städtischen Krankenhaus, im Jahr darauf kamen zwei weitere. 2023 sind es wieder drei, die neben ihrem Studium an der HTW in Pirmasens