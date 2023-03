Die Firma PSB Intralogistics baut eine neue Halle auf ihrem Gelände und will dafür einige Millionen Euro in die Hand nehmen. Gerade wird das Baufeld vorbereitet und das Projekt geplant. „In den nächsten fünf Jahren werden wir das fertigstellen müssen“, sagt Geschäftsführer Werner Klein. Der Neubau soll die anderen Hallen entlasten, „denn wir stoßen an Kapazitätsgrenzen“, so Firmensprecher Sascha Greis. Südlich der bisherigen Hallen komme das neue Gebäude hinzu, in dem die eigene Intralogistik mit Hochregallagern modernisiert werden soll.

