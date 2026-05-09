Selbst der Turbo im Land braucht eine Weile, um in Fahrt zu kommen. Das ist nicht nur schlecht. Wichtig ist, dass die Stadt bei der Entwicklung neuer Flächen nicht nachlässt.

Kaum etwas wird von deutschen Unternehmern so oft beklagt wie übermäßige Bürokratisierung. Seit Jahren und Jahrzehnten verspricht jeder Politiker im Wahlkampf, bürokratische Hürden abzubauen, dennoch treiben Dokumentationspflichten absurde Auswüchse, und Genehmigungsfristen verkommen zur Farce.

Keine Frage, eine saubere Buchführung ist wichtig, und bevor die Bagger rollen, ist es sinnvoll, sich ein Gelände genau anzuschauen. Aber fragen Sie mal einen Altenpfleger, eine Spediteurin oder eine Bäckerin, welche Details sie für die Behörden festhalten müssen. Das ist haarsträubend. Da müssen Excellisten mit den Mindesthaltbarkeitsdaten von Gewürzen geführt werden, die innerhalb einer Woche verbraucht werden, also gar nicht ablaufen können. Da sind mehrere Angestellte mit dem Ausfüllen von Formularen fürs Kraftfahrtbundesamt beschäftigt, die der Firma selbst nicht einen Euro an Wertschöpfung bringen.

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Flächen auf Vorrat sind eine gute Idee

Auch die Erschließung von Gewerbegebieten ist in Deutschland ein komplexer Prozess, oft geprägt durch langwierige Verfahren und Abstimmungen planungs- und umweltrechtlicher Art. Das führt dazu, dass Unternehmen geplante Investitionen zurückstellen oder anderswo einsetzen. Da sind die 13 Turboflächen, die das FDP-geleitete Wirtschaftsministerium der aktuellen Landesregierung als Pilotprojekt eingeführt hat, eine gute Idee. Gewerbe- und Industriegebiete sollen auf Vorrat erschlossen werden, sodass sie fertig und zur Hand sind, wenn Unternehmen dort bauen wollen. Eine enge Zusammenarbeit von Land, Kommunen und Planungsträgern soll die Flächenentwicklung beschleunigen. So sollen Investoren Zeit sparen und Kommunen von mehr Gewerbe und Industrie profitieren.

Dabei wirft das Land nicht sämtliche Regeln und Anforderungen über Bord. Auch für die priorisierten Flächen braucht es komplexe Nachweise, damit die Bebauung erlaubt wird: Das Land spricht hier „von einer konsistenten Abfolge aus raumordnerischer Klärung, technischer Erschließung, wasserwirtschaftlicher Sicherung, Eigentümeraktivierung sowie frühzeitiger, abgestimmter Kommunikation und überregionaler Vermarktung“. Das klingt erst mal sperrig.

In drei Jahren – oder so

Bei konkreter Nachfrage fällt auf, wie wenig konkret vieles noch ist. Etwa was auf den drei Turboflächen in Pirmasens genau entstehen soll. Oder wann sie bebaut werden können. Dem Land zufolge sollen die Kommunen zusammen mit Fachbüros bis zum Sommer Drei-Jahres-Fahrpläne festlegen. Am Ende besagter drei Jahre soll der Bebauungsplan stehen und klar sein, wie die Flächen erschlossen, vermarktet und betrieben werden. Das Gelände Staffelberg wird laut Land als Erstes entwickelt, danach folgen Gottelsberg und als Letztes Eischberg.

Die Stadt Pirmasens ist sich dessen nicht so sicher: Ein Sprecher erklärt auf Nachfrage, dass der Stadtrat bis zum Sommer – also in den nächsten Wochen – einen Grundsatzbeschluss fassen soll. Über die Reihenfolge, in der die Standorte entwickelt werden, wolle der Stadtrat noch entscheiden. Auch der Zeithorizont für die unvermeidlichen bürokratischen Prozesse zur Aufstellung der Bauleitpläne ist vage: „Innerhalb der nächsten drei Jahre oder in den darauffolgenden Jahren“ heißt es aus dem Rathaus.

Klar scheint: Im besten Fall wird das erste neue Gewerbegebiet 2029 erschlossen. Bis darauf gebaut werden kann, vergeht wieder Zeit. Der Begriff „Turbo“ wird da arg strapaziert. Trotzdem darf die Stadt jetzt nicht an Schwung verlieren. Trotz anstehendem Regierungswechsel ist nicht zu erwarten, dass das Pilotprojekt noch gekippt wird. Planerische Unterstützung und finanzielle Förderungen hat das Land versprochen. Jetzt heißt es durchziehen und die Bürger mitnehmen. Möglichst früh und möglichst konkret sollte die Stadt informieren, was hier vor der Haustür der Pirmasenser entsteht und welchen Nutzen es für die Stadt hat.