Jetzt sind es 43 Gedenktafeln, die in Pirmasens an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Am Mittwoch enthüllte Oberbürgermeister Markus Zwick an der Villa Sand in der Gasstraße eine Tafel, die auf die Fabrikantenfamilie Wolff verweisen soll. Sie konnte sich nach den Novemberpogromen 1938 teils in die USA retten.

Wie bei allen Gedenktafeln musste auch hier erst mal Recherchearbeit geleistet werden. Die brachte Verwandte zutage, die immer noch in Pirmasens leben. Durch die Recherchearbeit von Karola Streppel vom