Das ist ein Novum für Hauenstein: Renate Burkhard eröffnet in der Bahnhofstraße 4 ihre Galerie kunst-werk-vier. Am Samstag, 23. Oktober, startet die erste Ausstellung. Burkhard will sich aber nicht nur auf Ausstellungen konzentrieren: Die Räume sollen sich auch für zwanglose Gespräche öffnen.

Die 69-jährige Galeristin hatte von früh auf ein Faible für Kunst und entschied sich auch beruflich für einen Weg mit der Kunst: Nach dem Abitur am Dahner Gymnasium