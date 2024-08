Mitten in den Schulferien hat sich die Käthe-Dassler-Realschule zur Großbaustelle gewandelt. Der Gebäudeteil mit den Klassenzimmern bekommt neue Fenster. Dafür braucht die Stadt keinen Cent zu zahlen. Anschließend kommt ein großes Sonnenkraftwerk auf das Dach.

Während an so ziemlich jeder Schule in Pirmasens