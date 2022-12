Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch könnte neuer Fraktionssprecher der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag werden. Sein Name kursiert als Nachfolger von Christian Baldauf, der diesen Posten abgibt.

Die Central-Garage in Pirmasens bleibt, wo sie ist. Ab Januar hat sie aber einen neuen Eigentümer.

Auf unseriöse Kreditvermittler sind auch Pirmasenser in diesem Jahr hereingefallen. Worauf man achten sollte.

Für Zweibrücker Abiturprüflinge kehrt nach zwei Jahren Prüfungen unter Corona-Bedingungen so etwas wie Normalität ein.

Eine großzügige Spende gibt es von der Rheinberger-Stiftung für Vereine in Pirmasens.

Wie die perfekten Semmelknödel gerollt werden, haben Schüler aus fünf Ländern an der IGS in Waldfischbach-Burgalben gelernt. Das EU-Programm Erasmus plus soll das europäische Miteinander junger Menschen stärken. In der Pfalz hat das prima geklappt.

In Reifenberg sollten wegen der Glasfaserverlegung die neuen Bürgersteige wieder aufgerissen werden. Vielleicht muss das aber doch nicht sein.

Einen schönen Kosenamen haben die Martinshöher dem Regenrückhaltebecken gegeben, das jetzt ausgehoben wurde, um das Neubaugebiet zu erschließen.