Nach langer Corona-Zwangspause gab es in Dahn mal wieder einen Wettkampf mit Publikum in der Rhythmischen Sportgymnastik, den PTB-Cup.

Dieser diente dem Team des gastgebenden TV Dahn als Vorbereitung für den ersten Bundesligakampf am 6. November in Frankfurt. Die Gymnastinnen zeigten alle neue Choreografien nach den neuen Wertungsvorschriften. „Dadurch schlichen sich noch einige Fehler ein, aber man konnte schon klar erkennen, dass die neuen Übungen viel Wert auf Artistik und Ausdruck legen, was für den Zuschauer natürlich sehr ansprechend ist“, urteilt Aline Kriebel, Trainerin des TVD und Landesfachwartin.

Besonders gelungen fand sie die beiden Auftritte ihrer Schwester Marlene mit Reifen und Band sowie die Vorträge von Marie Laux mit den Keulen und von Hannah Vester mit dem Ball. Es siegte das Team TV Dahn 1 (Marlene Kriebel und Elisabeth Wittwer) mit deutlichem Abstand vor Dahn 2 (Marie Laux und Malena Trapp), Dahn 3 (Lea Müller und Johanna Herder) und dem Zweitligisten TB Oppau (Hannah Vester, Evelin Azaronok und Nea-Sophie Stanger).