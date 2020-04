Einen neuen Fall einer Corona-Infektion hat der Landkreis am Wochenende bestätigt. Die infizierte Person kommt aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. 165 Personen wurden bisher im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Stand von Samstagmittag war ein bestätigter Fall aus dem Dahner Felsenland hinzugekommen, meldete die Kreisverwaltung. 88 Personen gelten inzwischen als genesen, 75 sind noch infiziert, zwei gestorben. Die 165 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21/1 neu), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (32), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13). Ermittelte Kontaktpersonen von Infizierten werden über die Infektion informiert. Begleitet durch das Gesundheitsamt konnten 356 ihre Quarantäne als genesen abschließen. Am Samstag haben lediglich zwei Personen mit Symptomen bei der Kreis-Hotline angerufen, eine erhielt für Montag einen Termin beim Corona-Testzentrum (CTZ) in Höhfröschen. Wer Symptome entwickelt, soll sich umgehend bei seinem Hausarzt melden oder bei den Hotlines anrufen: Telefon 06331/809-750 (Kreis-Hotline) oder 0800/9900400 (landesweit). Unter Telefon 06331/809-700 werden weitere Fragen zum Coronavirus beantwortet.