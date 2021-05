In mehreren Kindergärten im Kreis wurden neue Corona-Fälle entdeckt: Zwei Kinder und eine Mitarbeiterin des St.-Elisabeth-Kindergartens in Dahn haben sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, ebenso wie ein Kind und eine Mitarbeiterin in der Kita Zweibrücken-Oberauerbach sowie eine Mitarbeiterin im Vinninger Kindergarten. Für alle Kontaktpersonen der Infizierten wurde Quarantäne angeordnet, berichtet die Kreisverwaltung.

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag insgesamt 26 neue Infektionen in der Südwestpfalz: in Pirmasens (6 neu), Zweibrücken (8) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (4), Pirmasens-Land (3), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (1), und Zweibrücken-Land (3). Das Robert-Koch-Institut errechnet für Pirmasens derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 112, für den Landkreis knapp 72 und für Zweibrücken 73.