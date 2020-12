Das für die Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt vermeldete am Wochenende 62 neue Corona-Infektionen − unter anderem im Seniorenheim Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen und in der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens. In Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz gibt es nach Angaben des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung 335 aktive Fälle. Von den Betroffenen leben 113 in Pirmasens, 52 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 23, Hauenstein 13, Pirmasens-Land 16, Rodalben 24, Thaleischweiler-Wallhalben 55, Waldfischbach-Burgalben 12 und Zweibrücken-Land 27.

Mehrere Einrichtungen betroffen

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, verzeichneten verschiedene Einrichtungen am Wochenende Neu-Infektionen. Zwei Bewohner der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens wurden positiv getestet, zudem sechs Bewohner und ein Mitarbeiter des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen. Einen neuen Corona-Fall gibt es zudem an der Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken sowie an der Contwiger Grundschule. Laut Gesundheitsamt wurden bis dato 1577 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 26 Menschen starben mit Corona-Infektion.