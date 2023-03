Fehrbach hat wieder einen Bäcker. Michael Grunder aus Rieschweiler-Mühlbach hat am Dienstag in der Tiroler Straße 61 eine Filiale seines Betriebs eröffnet. Der 36-jährige Bäcker lebt in Höhmühlbach und hat sein Handwerk in der Bäckerei Guth in Rieschweiler-Mühlbach erlernt, 2019 den Betrieb übernommen und zur Bäckerei mit Café ausgebaut. Grunder ist auch auf dem Pirmasenser Wochenmarkt vertreten, wo er vom Hausbesitzer der früheren Bäckerei in Fehrbach angesprochen worden sei. „Das hat Potenzial hier“, ist sich Grunder sicher. Sollte die Bäckerei mit Stehcafé gut angenommen werden, denkt er über eine Erweiterung zum Café nach. Im Nebenraum sei noch genug Platz für Sitzplätze. Aktuell gibt es nur Stehplätze. Die Räumlichkeiten in der Dorfmitte waren zuvor bereits für eine Bäckereifiliale genutzt worden.

Für Grunder ist es der zweite Versuch mit einer Filiale. In Reifenberg wagte er bereits einen, der jedoch wegen Corona und einer Baustelle nicht planmäßig verlaufen sei und nach einem halben Jahr abgebrochen wurde. Für die Fehrbacher Filiale ist er zuversichtlich und hat drei weitere Mitarbeiter eingestellt, womit sein Betrieb jetzt neun Personen beschäftigt. In Fehrbach gibt es das gleiche Sortiment wie in Rieschweiler-Mühlbach mit 14 Sorten Brot und 14 Sorten Brötchen sowie 25 verschiedene Kaffeestückchen und eine Kuchenauswahl. Geöffnet ist zum Anfang nur morgens von Dienstag bis Samstag 5.30 bis 12.30 Uhr sowie sonntags von 8 bis 11 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage will Grunder in Fehrbach auch nachmittags öffnen.