Die Katholische Familienbildungsstätte Pirmasens startet ins Herbstsemester. Angeboten werde Neues und Altbewährtes mit neuen Akzenten, sagte Einrichtungsleiterin Brigitte Facco bei der Vorstellung des Programms. Zum Auftakt wird das 45-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert.

Seit 45 Jahren begleitet und unterstützt die Familienbildungsstätte am Unteren Sommerwaldweg unter dem Motto „Begegnung und Lebensgestaltung“ in der Stadt Pirmasens, dem Landkreis Südwestpfalz und darüber hinaus Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen. Sie ist auch Kooperations- und Netzwerkpartner von Institutionen und Organisationen, was sich im aktuellen Programm zeigt. So wurde unter anderem das Netzwerk Demenz für das Herbstsemester gewonnen.

Los geht es mit dem Herbstsemester aber am Freitag, 6. September, um 18 Uhr mit der Feier zum 45-jährigen Bestehen der Einrichtung. Zu Gast ist der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Zweibrücken, der die Veranstaltung unter dem Motto „Wir sind auf dem richtigen Dampfer“ musikalisch begleitet. „Das Motto passt ganz wunderbar zu diesem Anlass“, sagt Brigitte Facco. „In 45 Jahren hat unsere Einrichtung so einiges erlebt – wie ein Dampfer auf hoher See. Trotzdem haben wir das Gefühl, noch immer auf dem richtigen Dampfer zu sein.“

Geburtstagsangebote sind kostenfrei

Am Freitag, 20. September, ab 14 Uhr heißt es laut Facco dann „Volle Fahrt voraus!“ für Kinder, Eltern und Großeltern beim Familienaktionstag. Angeboten werden Kreativangebote, Musik, Kochen, Bibelgeschichten und Spiele.

„Die Geburtstagsangebote sind kostenfrei, doch wird zur besseren Planung um Anmeldung gebeten“, erläutert die Einrichtungsleiterin. Das aktuelle Programm umfasst knapp 100 altbewährte, aber auch neue Kurse in zehn verschiedenen Fachbereichen. Dazu gehören Dauerbrenner aus den Fachbereichen „Sinn erfahren – Glauben leben“, Partnerschaft, Familie, Erziehung, Kreativität, Gesundheit, Hauswirtschaft und Küche, die durch neue Akzente und Inhalte ergänzt würden.

„Ein Koffer voller Töne“ für Demente

„Ein Schwerpunkt bilden die Angebote, bei denen Eltern und Kinder miteinander Zeit gestalten und erleben können, zum Beispiel beim Yoga, Gärtnern, Kochen und bei verschiedenen Kreativangeboten“, sagt Facco. Für junge Familien werden mit dem Kooperationspartner Plan A diverse Angebote vom Willkommenstreff für Neugeborene über Austausch- und Stärkungstreffs für Eltern mit Kindern bis zu zwei Jahren sowie bis zur Einschulung organisiert.

Einen neuen Kurs für ältere Menschen, die an Demenz erkrankt sind, sowie deren Angehörige und Freunde gibt es laut Facco mit dem Kurs „Ein Koffer voller Töne“. Am dritten Mittwoch jedes Monats wird ab dem 18. September eine musikalische Reise durch das Jahr unternommen. „Gemeinsam werden wir singen, musizieren und uns bewegen“, erklärt Bildungsreferentin Susanne Dausend-Thomas, die den Kurs leitet. „Viele demente Menschen erinnern sich noch gut an die Musik ihrer jungen Jahre. Da kommen viele Erinnerungen hoch, die wir gemeinsam und mit viel Lebensfreude noch einmal erleben möchten.“

Familienministerium fördert Angebote

Abgerundet wird das Herbstprogramm der Katholischen Familienbildungsstätte durch Fachvorträge, die unter anderem von der promovierten Verhaltensbiologin und Humanethologin Evelin Kirkilionis gehalten werden. Bei einem Fachtag am Donnerstag, 10. Oktober, wird sie zum Thema „Väter in der tragenden Rolle“ referieren und auf die Bedeutung der Väter für die kindliche Entwicklung eingehen.

Die Angebote des Herbstprogramms werden teilweise vom Familienministerium Rheinland-Pfalz gefördert, was einige kostenfreie und vergünstigte Angebote ermöglicht. Das Programm ist sowohl online auf der Webseite der Einrichtung als auch in einem gedruckten Programmheft einsehbar.

Info

Das Team der Katholischen Familienbildungsstätte nimmt ab sofort schriftliche Anmeldungen für alle Kurse und Seminare entgegen: per E-Mail an info@fbs-pirmasens.de oder per Briefpost an die Katholische Familienbildungsstätte, Unterer Sommerwaldweg 44, 66953 Pirmasens.