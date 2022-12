Winzeln hat einen neuen Förderverein Dorfgemeinschaft. Hauptsächlich soll sich der neue Verein um die Organisation des inzwischen etablierten Dorffestes in Winzeln kümmern. Der Vereinszweck wurde aber offengehalten, um weitere Aktionen betreuen zu können.

Offiziell ist der Verein für die Pflege von Tradition und Brauchtum in Winzeln zuständig. So steht es in der Satzung, mit der Vorsitzender Tobias Semmet die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt beantragt hat. Das Brauchtum in Winzeln soll unter anderem durch das Dorffest gepflegt werden, aber auch andere Veranstaltungen wie die Kerwe oder vielleicht eine Weihnachtsaktion finanzieren können.

Außerdem sollen andere Vereine im Ort bei kulturellen, heimatkundlichen oder ortsgeschichtlichen Aktivitäten unterstützt werden, kündigte Semmet an. Die 17 Gründungsmitglieder rekrutieren sich hauptsächlich aus dem bisherigen Dorffestkomitee. Das Komitee reiche schon lange nicht mehr für die vielen Belange aus, die so ein Dorffest mit sich bringt, begründet Semmet die Vereinsgründung. So müssten beispielsweise Versicherungen abgeschlossen werden und ein gemeinnütziger Verein habe es zudem leichter an Spendengelder zu kommen, da dann auch Quittungen ausgestellt werden dürfen. Semmet zeigte sich offen für Kooperationen mit Vereinen wie der TuS-Winzeln oder örtlichen sozialen Einrichtungen. Und das muss nicht unbedingt direkt in Winzeln sein, wie ein Pizzaparty im Quartierstreff P11 gezeigt hat. Die Pizzen wurden von der Winzler Dorfgemeinschaft gestiftet, da sie beim Dorffest übrig geblieben waren. Andere soziale Einrichtungen, die unterstützt werden sollen, könnten beispielsweise der Kinderschutzbund sein, sagte Semmet.

Der Vorstand besteht neben Semmet als Vorsitzendem aus Lucas Stahl (erster stellvertretender Vorsitzender), Harald Rothhaar (zweiter stellvertretender Vorsitzender), Marco Panter (Kassenwart) sowie Isabelle Rothhaar (Schriftführerin).

Kontakt

Über Tobias Semmet, Bottenbacher Straße 41, E-Mail tobias-semmet@yahoo.de