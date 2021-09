Den älteren Pirmasensern eine möglichst lange Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen und gleichzeitig Isolation und Vereinsamung vorbeugen – diese Ziele verfolgt das „Netzwerk 60 plus“.

Persönliche Gespräche und gegenseitige Besuche haben während der Corona-Pandemie stark gelitten. „Endlich führen wieder Wege in ein annähernd normales Leben zurück. Diese Chance wollen wir nutzen und mit Tatendrang wieder in die aktive Seniorenarbeit einsteigen“, sagt Netzwerk-Koordinatorin Sabine Kober.

In einem ersten Schritt wollen die haupt- und ehrenamtlichen Helfer in Erfahrung bringen, welche Bedürfnisse die Generation 60 plus hat und wo sich die Menschen mehr Unterstützung wünschen. „Wir möchten wissen, welche Themen die Bürger umtreiben und daraus Ideen entwickeln, damit wir mit gezielten Angeboten deren Alltag vielseitiger und lebendiger gestalten können“, so Kober weiter.

In ungezwungener Atmosphäre wollen die Netzwerk-Macher bei Kaffee und Kuchen mit den Pirmasensern ins Gespräch kommen. Zum Auftakt steht das Winzler Viertel im Mittelpunkt. Später sollen weitere Stadtquartiere hinzukommen. In den kommenden Tagen erhalten Senioren eine persönliche Einladung. Das Treffen findet am Donnerstag, 14. Oktober, um 15 Uhr im Quartiersbüro P11 statt.

Wer keine Einladung erhalten hat und trotzdem gerne teilnehmen möchte, wird aus organisatorischen Gründen gebeten, sich beim städtischen Seniorenbüro unter der Telefonnummer 06331 78280 anzumelden.