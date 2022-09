Der Netto Marken-Discount auf der Husterhöhe verändert sein Gesicht: Wie die Pressestelle der Netto Marken-Discount Stiftung in Maxhütte-Haidhof auf Anfrage informierte, findet an der Filiale in der Carl-Schurz-Straße ein Großumbau inklusive neuem Anbau und Verkaufsflächenerweiterung statt. Der Anbau hat eine Gesamtlänge von 45 Meter.

Ein neuer Eingang ist an der Seite des angebauten Gebäudeteils geplant. Im Markt selbst wird die Anzahl der Kassen aufgestockt. Künftig gibt es vier, statt bisher einer. In der Filiale sind zwischen 15 bis 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

„Nach dem Umbau entspricht die geplante Netto-Filiale unserem modernen Netto-Konzept, das mit rund 5000 Artikeln die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft ebenso beinhaltet wie ein ausgewogenes Verhältnis von Marken- und Eigenmarkenartikeln und einen Schwerpunkt auf frische, regionale Lebensmitteln“, teilt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount mit.

Trotz Umbau ist der Markt für seine Kunden weiterhin geöffnet. Anfang Dezember sollen die Arbeiten an der seit 2004 bestehenden Filiale abgeschlossen sein.