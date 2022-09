„Trotz Umbau haben wir für Sie geöffnet und freuen uns auf Ihren Einkauf.“ Diese Information des Netto Marken-Discount in der Carl-Schurz-Straße ist nur bedingt richtig. Denn tatsächlich schließt der Markt am 15. Oktober um 16 Uhr und feiert am 1. Dezember Wiedereröffnung. Dies hat die Pressestelle auf Nachfrage der RHEINPFALZ bestätigt.

Wie berichtet, findet an der Filiale auf der Husterhöhe ein Großumbau inklusive neuem Anbau und Verkaufsflächenerweiterung statt. Der Anbau hat eine Länge von 45 Metern. Ein neuer Eingang ist an der Seite des angebauten Gebäudeteils geplant. Nach dem Umbau haben die Kunden die unter rund 5000 Artikeln.