Die Netto- Filiale in der Conrad-Krez-Straße ist am Donnerstag nach dreimonatiger Umbauzeit wiedereröffnet worden. Nach Angaben der Sprecherin der Netto Marken-Discount Stiftung werde auf einer Verkaufsfläche von 950 Quadratmetern über 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität präsentiert.

Im Sortiment finden sich bis zu 300 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst, sowie über 1000 Drogerie-Artikel von Marken und Eigenmarken. Mit ihren Bio-Artikeln gehöre Netto zu einem der größten Bio-Händler bundesweit und sei zudem Vorreiter in der Discountlandschaft mit der größten Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen.

Der Eingang zum Markt befindet sich seitlich am angebauten Gebäudeteil, der mit viel Glas ausgestattet ist. Im Markt selbst gibt es vier Kassen, an denen neben Barzahlung auch mobile, sichere Bezahlalternativen mit Karten oder Smartphone möglich sind. Den Kunden stehen 63 Parkplätze zur Verfügung.