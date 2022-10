„Unser armer, schwarzer Kater möchte gerne in ein Zuhause mit Freigang ziehen.“ Und so sucht das Tierheim Interessenten, die den sieben Jahre alten, kastrierten Kater Raffael gerne bei sich aufnehmen würden. „Er kennt das bislang so und möchte auch unbedingt bei uns gerne raus“, schreibt das Tierheim weiter.

Raffael ist ein freundlicher und netter Kater. Er hatte vor kurzem im Tierheim eine große Zahn-Operation nach der nicht mehr viele Zähne übrig geblieben sind. Nun geht es ihm aber deutlich besser und es stört ihn überhaupt nicht, dass er nur noch wenige Zähne hat.

Raffael hatte wohl bislang kein wirklich artgerechtes und gutes Zuhause. Das soll sich für den netten Kerl jetzt ändern, hoffen die Mitarbeiter des Tierheims.

Wer Raffael kennenlernen möchte, kann sich im Tierheim per Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de unter Angabe einer Rückrufnummer melden, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren.