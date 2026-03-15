Frühe Führung, Elfer-Ausgleich, späte Rote Karte: FKP-U19 ringt Sandhausen mit 2:1 nieder und klettert in der DFB-Nachwuchsliga auf Platz zwei. Warum Trainer Rubeck stolz ist.

Mit einem verdienten 2:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Sandhausen schossen sich die A-Junioren des FK Pirmasens am fünften Spieltag der DFB-Nachwuchsliga B, Gruppe E, auf Platz zwei hinter dem SV Wehen Wiesbaden. Die Schlussphase vor 150 Zuschauern auf dem Husterhöh-Kunstrasen war nichts für schwache Nerven.

Denn FKP-Spieler Luca Popescu hatte Rot (86.) gesehen, die Gäste drückten auf den Ausgleich. Kein Wunder, dass Spieler und Zuschauer beim Abpfiff dann wie im Chor ein erleichtertes „Jaaah!“ riefen. „Wir wussten schon, was da auf uns zukommt. Sandhausen pflegt einen ekligen Stil, Fußball zu spielen. Nach 20 Minuten hatten wir uns darauf eingestellt“, sah FKP-Trainer Peter Rubeck sein Team erst nach dieser Phase richtig drin in den Zweikämpfen. Fußballspielen gegen Sandhausen ging nur über hohes Laufpensum und Körperlichkeit.

Starker Beginn mit Pastoreks Führung

Die Rubeck-Elf hatte einen Auftakt nach Maß. Weiter Einwurf Justin Helwig, Valentin Lerner verlängerte per Kopf, und Samuel Pastorek köpfte mit viel Gefühl über SV-Keeper Noah Loos zum 1:0 (3.) ins Eck. Das intensive Pressing hatte sich schon nach wenigen Minuten bezahlt gemacht. Doch die Freude währte nicht lange. Langer, hoher Ball in den FKP-Strafraum, FKP-Keeper Finn-Luis Becker kam raus, klärte mit der Faust, wobei er auch noch Malik Yildiz umrannte – Strafstoß. Den setzte Fynn Lienert zum 1:1 (8.) unhaltbar ins Netz.

Spielerische Momente wurden jetzt Mangelware. Wenn, dann gingen sie von den technisch versierten FKP-Spielern Noah Berndt, Benedikt Stratmann, Reid Morman oder dem einmal mehr überragenden Alexander Formaniuk aus. Konter FKP, langer Ball in den Lauf von Berndt, doch der legte sich den Ball zu weit vor. Kurz danach setzte er sich im Strafraum geschickt vor seinen Gegenspieler, schoss aus spitzem Winkel – da hatte SV-Keeper richtig Mühe zu parieren (30.). Lerner unterband einen Spielaufbau von Sandhausen, spielte auf Formaniuk, der direkt weiter in den Lauf von Stratmann, Schuss aus spitzem Winkel – Latte (40.).

Nach der Pause: FKP lange das bessere Team

Ab der 58. Minute wählte FKP-Trainer Rubeck eine offensivere Gangart. Stratmann rückte vor hinter die Spitzen und Lerner bekam im Zentrum Unterstützung durch Devin Johnson. Hätte Keeper Loos nicht so toll reagiert, wäre jetzt schon das 2:1 fällig gewesen. Morman auf Stratmann, der lupfte in den Lauf von Lerner, der mit der Spitze den Ball aber neben den Pfosten setzte. Dann köpfte Johnson am langen Pfosten den Ball über den Keeper, aber auch knapp über die Latte (60.). Dann klappte es: Lerner rief „Noah!“ und aus dem Fußgelenk zauberte Berndt den Ball zwischen die beiden robusten Innenverteidiger der Badener, wo Lerner einlief, eine feine Sekundenmitnahme zeigte, nicht lange fackelte und aus acht Metern das 2:1 (62.) erzielte.

Bis zur 86. Minute blieb der FKP die bessere Mannschaft. Hatte die erneut ganz starke Defensive der Rubeck-Elf allerdings den verletzungsbedingten Ausfall von Jannik Muth noch kompensieren können, nahm der Druck der Gäste nach der Roten Karte gegen Popescu zu. Popescu wollte den weiteren Spielaufbau nach einer Verletzung Benedikt Stratmanns unterbinden, wählte aber gegen Arbias Shala eine überzogene Grätsche. Mit einem Mann weniger waren jetzt alle mit Defensivaufgaben betraut. Hand in Hand lief die Spielerkette nach dem Schlusspfiff auf die Fangerade zu und erhielt stürmischen Applaus.

Rubeck: In Unterzahl prima dagegen gestemmt

„Du musst dich vorne in der Spitze gegen Jungs mit Gardemaß behaupten. Es wird mehr mit den Händen gearbeitet, und du kannst nicht lange überlegen, sonst ist die Aktion durch“, freute sich FKP-Mittelstürmer Valentin Lerner, der Tor eins vorbereitet und Tor zwei selbst erzielt hatte. „Wir waren in Halbzeit zwei die bessere Mannschaft. Kompliment an meine Jungs, wie sie sich am Schluss in Unterzahl dagegen gestemmt haben“, lobte FKP-Trainer Rubeck sein Team, das gerade den zweiten Sieg gegen ein NLZ-Team eingefahren hatte.